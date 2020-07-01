Власти Дании смягчили требования к судам, способным достроить «Северный поток — 2»

16:24 | 6.07.2020

Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, передает russian.rt.com. До сих пор проводить работы в акватории королевства разрешалось только судам с динамическим позиционированием. Таким образом согласие Копенгагена позволит задействовать в сооружении трубопровода баржу «Фортуна».



Отмечается, что Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.



Как напоминает lenta.ru, в декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ.

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