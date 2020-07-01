Рэпер Канье Уэст заявил, что планирует принять участие в выборах президента США

16:14 | 6.07.2020

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.



«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст, отметив свой пост хештегом #2020VISION.



Как отмечает РИА «Новости», это не первый раз, когда певец заявляет о подобных намерениях. Прежде он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.



Выборы 46-го президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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