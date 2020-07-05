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14:33 | 6.07.2020

Петербургский «Зенит» в шестой раз в истории стал чемпионом России

Санкт-петербургский «Зенит» в шестой раз в истории стал чемпионом России. В то же время сине-бело-голубые сумели оформить самое быстрое чемпионство, гарантировав себе титул за четыре тура до конца сезона, передает gazeta.ru. В матче 26-го тура «Зенит» в гостях одержал победу над «Краснодаром» (4:2), и, с учетом нулевой ничьи «Локомотива» и «Сочи» в субботнем матче, стал недосягаемым для преследователей.

Ранее «сине-бело-голубые» побеждали в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах. Кроме того, “Зенит” в 1984 году становился победителем чемпионата СССР.

© «Вечерние ведомости»

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