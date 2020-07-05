Суд оштрафовал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

14:28 | 6.07.2020

Военный суд признал виновной псковскую журналистку Светлану Прокопьеву в публичном оправдании терроризма. Ей назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Как напоминает РИА «Новости», ранее гособвинитель, выступая в прениях в пятницу, запросила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года.



Судья признал журналистку виновной в том, что она совершила «оправдание терроризма», в 2018 году зачитав в эфире «Эха Москвы во Пскове», а затем опубликовав на сайте издания «Псковская лента новостей» текст о вероятных мотивах подростка Михаила Ж., который взорвал себя в здании УФСБ по Архангельской области, сообщает РБК. В своем материале журналистка связала теракт с «репрессивным» поведением государства по отношению к гражданам, сфабрикованными уголовными делами и невозможностью россиян законно отстоять свои права.



Как отмечает РИА «Новости», свою вину Светлана Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года. В поддержку псковской журналистки высказались многие журналисты и общественные деятели.

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