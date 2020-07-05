Легендарный композитор Эннио Морриконе скончался в Риме в возрасте 91 года

14:22 | 6.07.2020

Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года, сообщает газета la Repubblica.



Как сообщила телекомпания Rai, Морриконе умер из-за осложнений после падения и перелома. По данным источников канала, композитор несколько дней назад попал в больницу с переломом бедренной кости. Отмечается, что похороны композитора будут закрытыми.



Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам и сериалам, среди которых «Долларовая трилогия», «Однажды в Америке», «Омерзительная восьмерка», и «Профессионал». Он является обладателем двух премий «Оскар», а также множества других престижных наград.

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