В результате наводнения и оползней в Японии погибли 42 человека

14:18 | 6.07.2020

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 42, передает телеканал NHK. Еще 12 числятся пропавшими без вести.



Как передает НТВ, на юго-запад Японии обрушились сильные дожди. Местные реки вышли из берегов, произошла серия оползней. Вода и толстый слой грязи накрыли территорию в тысячу гектаров. В зону подтопления попали несколько населенных пунктов — они остались без электричества и связи.



Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для трех префектур на юго-западе Японии. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть дома или спасаться на крышах.

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