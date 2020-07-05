Британские власти введут санкции против россиян по делу Магнитского

14:14 | 6.07.2020

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник объявит имена граждан России и подданных Саудовской Аравии, которым грозят визовые ограничения и замораживание активов за предполагаемые нарушения прав человека, пишет газета The Financial Times.



По данным издания, в этот список войдут причастные, по мнению британских властей, к смерти адвоката Сергея Магнитского. Рааб заявил в комментарии изданию, что туда попадут «мучители, убийцы и насильники». Всего, как уточняет газета, ограничения затронут несколько десятков человек. Граждан Саудовской Аравии Великобритания собирается наказать в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.



Санкции вступят в силу незамедлительно, отмечает FT. Активы объявленных Раабом лиц в Великобритании будут заморожены, им запретят въезд в страну, отмечает РБК.

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