В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия»

14:06 | 6.07.2020

На дальневосточной верфи «Звезда» началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщило ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот, входит в госкорпорацию «Росатом»). Строительство ледокола планируют завершить в 2027 году.



Основные характеристики атомного ледокола проекта 10510: мощность — 120 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 м; ширина — 47,7 м; ледопроходимость (максимальная) — 4 м.



Напомним, ранее сообщалось, что «Росатом» рассчитывает ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер» до 2033 года.

© «Вечерние ведомости»