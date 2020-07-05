Россия опустилась на четвертое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19

13:55 | 6.07.2020

Россия опустилась на четвертое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. На третье место вышла Индия, где число инфицированных приблизилось к 700 тыс, передает РБК. Прежде третье место в мире занимала Россия. По состоянию на 5 июля в стране зарегистрировали 681 251 случай.



Больше всего инфицированных находится в США — 2,9 миллиона человек. В Бразилии этот показатель превысил 1,5 миллиона.



В десятке стран с наибольшим числом заразившихся также находятся Перу, Испания, Чили, Великобритания, Мексика, отмечает lenta.ru. Жертвами с начала пандемии во всем мире стали более 530-ти тысяч человек.

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