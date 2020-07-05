Каширский маньяк-сантехник найден мертвым в СИЗО Ногинска

13:48 | 6.07.2020

53-летний Андрей Ежов, известный как Каширский маньяк или маньяк-сантехник, покончил с собой в СИЗО Ногинска (Московская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Московский Комсомолец».



Как подтвердила пресс-служба ГСУ СК региона, 53-летний арестант умер от механической асфиксии. Следственный отдел Ногинска начал проверку по этому факту. Будет уточнена причина смерти и ее обстоятельства.



По данным следствия, в 2010—2020 годы мужчина убивал и насиловал женщин. Как передает MK.ru, в течение нескольких лет он заглядывал в окна частных жилых домов, убеждался, что пожилая хозяйка одна, заходил внутрь, насиловал и убивал пенсионерок. Среди пострадавших две несовершеннолетние. На счету маньяка — девять нападений на женщин. Все жертвы были изнасилованы, семеро из них погибли. Спастись удалось лишь двоим потерпевшим.

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