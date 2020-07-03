500 тысяч российских предприятий получат субсидии на профилактику коронавируса

14:37 | 4.07.2020

Фото: atorus.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на профилактику коронавируса для 500 тысяч малых и средних российских предприятий (МСП).



Заявления на соответствующие выплаты можно подавать с 15 июля по 15 августа через личный кабинет на портале госуслуг.



Подать заявки могут только организации, работающие в сфере бытовых услуг, гостеприимства, дополнительного образования, общепита, спорта, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом у субъектов МСП не должно быть недоимок по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей, и предприятия не должны находится в стадии банкротства или ликвидации.



На выдачу субсидий, рассчитанных на помощь 1,8 млн человек, кабмин выделил порядка 20 млрд рублей. Для одной организации размер субсидии на первоначальные расходы составит 15 тыс. рублей. Ещё по 6,5 тыс. рублей будут предоставлять на каждого сотрудника компании.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»