Число заражённых COVID-19 в мире превысило 11 миллионов

12:11 | 4.07.2020

Фото: interfax.ru

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире к 09:00 (по Москве) 4 июля, согласна данным Университета Джонса Хопкинса, составило 11,078 миллиона человек.



Умерли за время эпидемии 525,2 тысячи человек, за сутки число умерших от инфекции во всем мире выросло на 3,4 тысячи человек.

Больше всего заболевших по данным на утро 4 июля в США — 2,8 миллиона человек. Умерли в США за время эпидемии 129,4 тысячи заболевших COVID-19.



Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, к утру 4 июля находится на третьем месте по количеству заболевших — 666,9 тысячи человек. На втором месте — Бразилия с 1,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»