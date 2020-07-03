Орбиту МКС скорректировали из-за космического мусора

11:02 | 4.07.2020

Фото: NASA

Накануне вечером Центр управления полетами (входит в «Роскосмос») провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором, сообщает «Роскосмос».



Для маневра использовали двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к российскому сегменту МКС.



Двигатели ускорили станцию на 0,5 метра в секунду, высота орбиты МКС в итоге увеличилась на 900 метров.

Экипаж МКС в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавтов Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена работает по запланированной программе, добавили в «Роскосмосе».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»