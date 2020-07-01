Актер Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП

16:43 | 3.07.2020

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не признает свою вину в совершении ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.



По словам защитника, актер данное преступление не совершал, а его фразу о готовности «платить» он объяснил тем, что в ДТП участвовал автомобиль Ефремова. Более подробные объяснение адвокат давать пока отказался, передает lenta.ru.



Как напоминает iz.ru, вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения и не пострадал. Позже его отправили под домашний арест до 9 августа.

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