Козак прилетел в Берлин на встречу по урегулированию конфликта в Донбассе

16:36 | 3.07.2020

Заместитель руководителя администрации президента России Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников стран – участниц нормандского формата, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Германии. Отмечается, что дипломаты обсудят Минские соглашения, в том числе урегулирование ситуации в Донбассе.



Как напоминает Kp.ru, Козак посетил Берлин 13 мая, где также обсуждал проблемы Донбасса. Позже он заявил, что его визит даст дополнительный импульс «нормандскому» формату по украинской проблематике.

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