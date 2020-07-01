Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом России сезона-2019-20

16:29 | 3.07.2020

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом сезона-2019-20, сообщается на сайте организации. Второе место разделили «Ак Барс» и СКА. Бронзовые медали достаются московскому «Динамо».



Отмечается, что чемпионом был признан ЦСКА, потому что команда успешнее других выступила в регулярном чемпионате КХЛ и без проблем преодолела первый раунд плей-офф.



Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина не был доведен до конца в связи с пандемией коронавируса. КХЛ не присуждала Кубок и медали лиги по итогам сезона-2019/20.

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