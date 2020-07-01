Компания Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout

16:20 | 3.07.2020

Компания Amazon совместно с разработчиком компьютерных игр Bethesda снимут сериал по мотивам серии игр Fallout, сообщает The Hollywood Reporter. По информации режиссеров сериала «Мир Дикого Запада» Лизы и Джонатана Ноланов, если Amazon понравится концепция сериала, то к его производству приступят сразу же, минуя пилотную стадию.



Нолан и Джой назвали Fallout «одной из величайших игровых серий всех времен», пообещав экранизировать «эту масштабную, бунтарскую и мрачно смешную вселенную вместе с Amazon Studios». Пока дата релиза, а также актерский состав нового шоу остаются в тайне.



Как напоминает regnum.ru, серия игр Fallout начала выходить в 1997 году. Действие игры разворачивается в апокалиптичном будущем, где человеческая цивилизация выживает в радиоактивной пустыне после ядерной войны.

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