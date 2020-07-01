Россия и мир
16:20 | 3.07.2020
Компания Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout
Нолан и Джой назвали Fallout «одной из величайших игровых серий всех времен», пообещав экранизировать «эту масштабную, бунтарскую и мрачно смешную вселенную вместе с Amazon Studios». Пока дата релиза, а также актерский состав нового шоу остаются в тайне.
Как напоминает regnum.ru, серия игр Fallout начала выходить в 1997 году. Действие игры разворачивается в апокалиптичном будущем, где человеческая цивилизация выживает в радиоактивной пустыне после ядерной войны.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:28 | 3.07.2020
Аэропорт Кольцово обслуживает 7,8 тысяч человек в сутки
18:28 | 3.07.2020
Благодаря нацпроекту в этом году в Соликамском городском округе будут благоустроены три прогулочные зоны
18:15 | 3.07.2020
Для проведения салюта в Перми ограничат движение транспорта
17:58 | 3.07.2020
На Среднем Урале пропал 55-летний мужчина
17:40 | 3.07.2020
В Свердловской области 155 почтовиков получат награды
17:18 | 3.07.2020
Росприроднадзор выявил более десятка нарушений в деятельности металлургического завода на Урале
17:05 | 3.07.2020
Павел Креков опроверг информацию о занижении числа заболевших коронавирусом в регионе
17:03 | 3.07.2020
В Пермском крае парламентарии совместно с профсоюзами вырабатывают поправки в Трудовой кодекс
16:57 | 3.07.2020
На Среднем Урале отменен особый противопожарный режим
16:53 | 3.07.2020
Полностью детские сады Прикамья смогут открыться после устойчивого снижения заболеваемости в регионе
16:42 | 3.07.2020
Пермский аэропорт ограничит работу в ближайшие дни
16:39 | 3.07.2020
Пять свердловчан не смогли сдать ЕГЭ из-за повышенной температуры
16:12 | 3.07.2020
В Карпинске из-за обрушения пласта земли погиб рабочий
15:50 | 3.07.2020
Лишение схиигумена Сергия сана должен утвердить патриарх
15:38 | 3.07.2020
Росздравнадзор проверит свердловский минздрав и мэрию Екатеринбурга из-за недоступности КТ
15:38 | 3.07.2020
Телеграм-канал: почти половина выявленных случаев коронавируса в Свердловской области не учитывалась
15:28 | 3.07.2020
Что представляют собой БАДы
15:20 | 3.07.2020
В столице Урала перекроют улицу Большакова
15:02 | 3.07.2020
3 июля в Перми состоится салют в часть присвоения краевой столице звания «Город трудовой доблести»
14:57 | 3.07.2020
В детских садах Перми увеличится количество дежурных групп
14:37 | 3.07.2020
В Екатеринбурге схиигумена Сергия лишили священного сана
14:16 | 3.07.2020
Новый арт-объект появился в Екатеринбурге
13:57 | 3.07.2020
Екатеринбургских врачей продолжают благодарить за спасенные жизни
13:56 | 3.07.2020
В Екатеринбурге сносят дом для строительства новой филармонии
13:45 | 3.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае – 0,99
13:40 | 3.07.2020
В Прикамье начали работать сельскохозяйственные ярмарки
13:37 | 3.07.2020
Екатеринбуржцам отключат горячую воду 6 июля
13:31 | 3.07.2020
Компания «Россети Урал» принимает на обслуживание электросетевой комплекс Губахинского городского округа
13:05 | 3.07.2020
В Екатеринбурге состоится суд над схиигуменом Сергием, который пока так и не приехал
13:03 | 3.07.2020
В Пермском крае выявлено 56 случаев COVID-19
12:47 | 3.07.2020
В Екатеринбурге коронавирус подтвердили еще у 161 человека
12:45 | 3.07.2020
Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 199 человек