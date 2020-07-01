Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусной инфекцией в КНДР

13:59 | 3.07.2020

Глава КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ын в четверг принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.



Как передает ЦТАК, Ким Чен Ын проанализировал противоэпидемиологическую работу в стране за последние полгода и заявил, что «несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, Северная Корея полностью преградила проникновение вируса на свою территорию».



Отметим, что по официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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