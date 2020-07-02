Средний семейный желаемый доход в России вырос до 85,7 тысяч рублей

13:51 | 3.07.2020

Российской семье из трех человек, в которой двое работают, нужно около 85,7 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ромира». Это на 7,7 тысяч больше, чем в 2019 году.



Отмечается, что среди опрошенных каждый пятый сказал, что желаемым доходом являются 90-120 тысяч рублей. 18% респондентов назвали достаточным бюджет в 45-60 тысяч.

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