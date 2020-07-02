В США зафиксировали более 55 тысяч новых случаев заражений COVID-19 за сутки

13:18 | 3.07.2020

В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 274 случаев за сутки. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте. Предыдущий рекорд по суточному приросту заболевших был установлен Бразилией, где 19 июня выявили 54 771 случай заражения.



Самый большой прирост инфицированных зафиксирован во Флориде, где за сутки подтвердили 10,1 тысяч новых заражения, в Калифорнии выявили 7,9 тысячи новых случая, в Техасе - 6,8 тысячи, в Джорджии - 3,5 тысячи, Аризона - 3,3 тысячи.



Всего в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 2 682 270 случаев CoViD-19. Из них умерло 128 028 человек, выздоровело свыше 729 тысяч.

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