В Госдуме заявили, что 1 июля нужно сделать праздничным днем

13:13 | 3.07.2020

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и член партии «Справедливая Россия» Епифанова, передает «РИА Новости».



«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании», — сказала она. Епифанова напомнила, что в 1990-е годы и до 2005-го День Конституции был праздничным нерабочим днем. По ее словам, «было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником – Днем Конституции».

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