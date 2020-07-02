 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

13:13 | 3.07.2020

В Госдуме заявили, что 1 июля нужно сделать праздничным днем

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и член партии «Справедливая Россия» Епифанова, передает «РИА Новости».

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании», — сказала она. Епифанова напомнила, что в 1990-е годы и до 2005-го День Конституции был праздничным нерабочим днем. По ее словам, «было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником – Днем Конституции».

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:56 | 3.07.2020
В Екатеринбурге сносят дом для строительства новой филармонии

13:45 | 3.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае – 0,99

13:40 | 3.07.2020
В Прикамье начали работать сельскохозяйственные ярмарки

13:37 | 3.07.2020
Екатеринбуржцам отключат горячую воду 6 июля

13:31 | 3.07.2020
Компания «Россети Урал» принимает на обслуживание электросетевой комплекс Губахинского городского округа

13:05 | 3.07.2020
В Екатеринбурге состоится суд над схиигуменом Сергием, который пока так и не приехал

13:03 | 3.07.2020
В Пермском крае выявлено 56 случаев COVID-19

12:47 | 3.07.2020
В Екатеринбурге коронавирус подтвердили еще у 161 человека

12:45 | 3.07.2020
Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 199 человек

12:42 | 3.07.2020
На Среднем Урале от коронавируса скончались еще семь человек

12:41 | 3.07.2020
В России выявили еще 6718 случаев заражения коронавирусом

12:37 | 3.07.2020
Коронавирусом заразились еще 227 свердловчан

12:20 | 3.07.2020
Детские сады Екатеринбурга начнут работать с 6 июля

11:57 | 3.07.2020
Ночью в Екатеринбурге загорелся продуктовый магазин

11:33 | 3.07.2020
В Кольцово увеличится количество рейсов в Ростов-на-Дону

11:16 | 3.07.2020
Дмитрий Махонин заявил о готовности адресной работы с проблемными домами Пермского края

11:10 | 3.07.2020
В Свердловской области пропала 86-летняя женщина

11:10 | 3.07.2020
Президент подписал указ о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести»

11:06 | 3.07.2020
В выходные в Перми потеплеет

10:48 | 3.07.2020
На Средний Урал вернулось тепло

10:25 | 3.07.2020
У екатеринбуржца арестовали «Peugeot» из-за долга банку

10:04 | 3.07.2020
В Карпинске виновнику ДТП заменили условный срок на реальное лишение свободы

09:42 | 3.07.2020
Двух угонщиков автомобилей осудят в Екатеринбурге

09:18 | 3.07.2020
В Екатеринбурге столкнулись три автомобиля

09:04 | 3.07.2020
Дмитрий Осипов: в 2020 году «Уралкалий» рассчитывает произвести 11 млн тонн калия

02.07.2020

22:58 | 2.07.2020
На завершение строительства ЕКАД на год раньше потратят 2 млрд рублей

22:39 | 2.07.2020
На улице Куйбышева в Екатеринбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

20:09 | 2.07.2020
За сутки в Свердловской области на COVID-19 обследовано 8660 человек

19:40 | 2.07.2020
Завтра в Екатеринбурге откроется фестиваль Public art

19:21 | 2.07.2020
Губернатор Свердловской области рассказал об эпидемических мерах на ЕГЭ

19:06 | 2.07.2020
Екатеринбург и Нижний Тагил стали «Городами трудовой доблести»

18:54 | 2.07.2020
Президент присвоил Перми почетное звание «Город трудовой доблести»

18:45 | 2.07.2020
Оперштаб Прикамья: разрешены среднесрочные и долгосрочные речные круизы

18:43 | 2.07.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 19 тысяч граждан

18:36 | 2.07.2020
В Пермском крае официально подведены итоги общероссийского голосования за поправки к Конституции РФ

18:29 | 2.07.2020
В Прикамье запущен портал «Услуги и сервисы Пермского края»

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 