В США призвали закрыть «ужасные» российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

12:59 | 3.07.2020

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» и призвал закрыть их, передает РИА «Новости».



«Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall и «Посейдон» — это ужасные проекты, — заявил он. — Независимо от того, ответственна ли Россия за последний инцидент, это указывает на то, почему она должна отложить эти проекты».



Как напоминает Вести.ру, 23 июня мониторинговая станция в Швеции засекла следы повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103. По мнению специалистов, концентрация этих веществ оказалась невысокой и не угрожала здоровью. А их источник мог находиться в акватории Балтийского моря, на территории Швеции, Финляндии, Дании, прибалтийских стран, а также запада России.



Отметим, что «Буревестник» – это ракета с ядерным двигателем, а «Посейдон» – подводный беспилотник.

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