В Минздраве назвали регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

12:24 | 3.07.2020

В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, передает russian.rt.com. Отмечается, что в этом регионе было 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения.



Список регионов, где наблюдается самая непростая ситуация с онкологическими заболеваниями продолжают Брянская и Сахалинская области, а также Мордовия. В этих регионах злокачественные образования впервые диагностировали у более чем 550 пациентов на 100 тысяч населения.



Далее следуют Пензенская область, где этот показатель составил 548 человек, Орловская (546), Ярославская (543), Курская (537) и Ивановская (534) области.



Самый низкий показатель зафиксировали в Дагестане (163,6), Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в Ямало-Ненецком автономном округе (215,3), сообщает РИА «Новости».

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