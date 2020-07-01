Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные полеты

16:53 | 2.07.2020

Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан, введенные на фоне пандемии коронавируса. Агентство разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.



Как напоминает Kp.ru, авиасообщение с другими странами закрыли 27 марта из-за пандемии коронавируса. Сроки открытия воздушных границ не названы, в Росавиации ежемесячно продлевали этот запрет. Отмечается, что в российских авиакомпаниях рассчитывали, что ограничения снимут 15 июля.

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