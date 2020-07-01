Россия и мир
16:21 | 2.07.2020
Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной Анголе и Нигерии
Отмечается, что министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Салман потребовал от Анголы и Нигерии представить планы по дополнительным сокращениям, компенсирующим невыполненные ими обязательства.
Министр также уведомил страны, что Саудовская Аравия может начать торговать нефтью по сниженным ценам, чтобы подорвать Анголу и Нигерию, передает gazeta.ru.
© «Вечерние ведомости»
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