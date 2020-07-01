Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной Анголе и Нигерии

16:21 | 2.07.2020

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.



Отмечается, что министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Салман потребовал от Анголы и Нигерии представить планы по дополнительным сокращениям, компенсирующим невыполненные ими обязательства.



Министр также уведомил страны, что Саудовская Аравия может начать торговать нефтью по сниженным ценам, чтобы подорвать Анголу и Нигерию, передает gazeta.ru.

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