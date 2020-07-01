По данным ЦИК, поправки в Конституцию РФ поддержали более 77,93% проголосовавших

11:36 | 2.07.2020

ЦИК объявил результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки 99,9 процента процентов протоколов. По данным центральной избирательной комиссии поправки одобрили 77,93% граждан РФ. Против высказались 21,26% проголосовавших. По последней информации, явка составила почти 65%.



Напомним, голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным, напоминает lenta.ru.

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