Перепись населения в России пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

17:26 | 30.06.2020

Всероссийская перепись населения состоится в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Об этом говорится в постановлении российского кабмина. При этом работать с труднодоступными территориями страны переписчики будут с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.



Как отмечает Вести.ру, изначально планировалось провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.

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