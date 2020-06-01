Власти Индии запретили в стране сервисы TikTok и WeChat

17:20 | 30.06.2020

Власти Индии на фоне сложных отношений с Китаем запретили 59 приложений, которые наносят «вред суверенитету и целостности, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка страны». Об этом сообщили в пресс-службе индийского правительства.



Почти все это крупные проекты, самые заметные из которых — сервис коротких видео TikTok, а еще в список запрещенных попали программы от производителя смартфонов Xiaomi, карта от китайского гиганта Baidu и мессенджеры WeChat и QQ от другого гиганта, Tencent, UC Browser, новостные приложения и некоторые популярные игры, передает Вести.ру.



Индийское правительство считает, что блокировка пойдет на пользу индийским мобильным приложениям и пользователям Сети в стране.

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