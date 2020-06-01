В Москве из окна на 11 этаже выпал актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

17:16 | 30.06.2020

Актер Максим Парфенов погиб в Москве, выпав из окна собственной квартиры. Его обнаружил ранним утром 30 июня у дома на 2-й Пугачевской улице в Москве случайный прохожий. Прибывшие на место медики констатировали смерть 40-летнего Парфенова.



Как выяснилось, Парфенов выпал из окна своей квартиры. Полиция проводит проверку. Прощание с артистом будет проходить в четверг, 2 июля. По словам друзей актера, с Максимом мог произойти ужасный несчастный случай, сообщает ren.tv.



Отметим, что Максим Парфенов играл в театре и снимался, в частности, в сериале «Интуиция».

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