Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области

17:10 | 30.06.2020

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. После они пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравили их с открытием памятника.



Мемориал Советскому солдату расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. В этих местах проходили кровопролитные сражения на Ржевском выступе 1942–1943 годов.

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