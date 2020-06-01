Власти РФ повысят оклады военнослужащим и силовикам

17:04 | 30.06.2020

С 1 октября оклады российских военнослужащих и силовиков вырастут на три процента. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Мишустин, передает РИА «Новости».



Речь идет о лицах, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи.



Как напоминает iz.ru, в октябре прошлого года оклады военнослужащих и силовиков увеличились на 4,3%.

© «Вечерние ведомости»