Путин сегодня выступит с новым обращением к гражданам России

15:08 | 30.06.2020

Путин сегодня выступит с очередным обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Песков.



Обращение пройдет в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ориентировочное начало — в 14.00 по московскому времени.



Как напоминает РИА «Новости», в прошлый раз Путин обратился к россиянам ровно неделю назад.

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