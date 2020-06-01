15:05 | 30.06.2020

По Крымскому мосту запустили движение грузовых поездов, уже проследовали два состава, заявил министр транспорта Дитрих, передает РИА «Новости».



По словам главы Крыма Аксенова, пропускная способность моста — 12 грузовых пар поездов в сутки. Это позволит перевозить 13 млн тонн грузов в год. Дитрих при этом заявил, что в этом году «Крымская железная дорога» сможет обработать около 3-3,5 тонн грузов, а в следующем — около 4,5 млн тонн.



Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение по мосту запустили в декабре 2019 года.

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