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15:05 | 30.06.2020

По Крымскому мосту запустили движение грузовых поездов

По Крымскому мосту запустили движение грузовых поездов, уже проследовали два состава, заявил министр транспорта Дитрих, передает РИА «Новости».

По словам главы Крыма Аксенова, пропускная способность моста — 12 грузовых пар поездов в сутки. Это позволит перевозить 13 млн тонн грузов в год. Дитрих при этом заявил, что в этом году «Крымская железная дорога» сможет обработать около 3-3,5 тонн грузов, а в следующем — около 4,5 млн тонн.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение по мосту запустили в декабре 2019 года.

© «Вечерние ведомости»

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