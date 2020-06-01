Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом

14:54 | 30.06.2020

Певица Анита Цой госпитализирована в одну из московских городских больниц с коронавирусом, сообщает РИА Новости. По словам представителя артистки Анны Кружель, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться. По словам Кружель, певица провела в самоизоляции три месяца.

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