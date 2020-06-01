Количество безработных в РФ достигло 2,7 млн человек

14:40 | 30.06.2020

На сегодняшний день в России количество безработных граждан достигло 2,7 млн человек. Об этом в ходе круглого стола, проводимого в рамках Российской недели бизнеса, заявил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев. Он уточнил, что это почти на 2 миллиона больше, чем годом ранее, а число вакансий в службе занятости в два раза меньше, чем эта цифра, передает РИА «Новости».



Ранее руководитель Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что в марте число официально зарегистрированных безработных в стране составляло 700 тысяч. К 1 июня показатель вырос до 2,09 миллиона. К середине месяца — до 2,424 миллиона человек.

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