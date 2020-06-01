Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

14:33 | 30.06.2020

На глобальном уровне распространение пандемии коронавируса ускоряется, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.



«Мы все хотим, чтобы это [пандемия] закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию», — отметил Гебрейесус. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.



По последним данным, в мире 10 117 700 зараженных вирусом. За весь период пандемии скончался 501 281 инфицированный, 5,1 миллиона человек выздоровели, напоминает lenta.ru.

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