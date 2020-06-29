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14:15 | 30.06.2020

Власти США ужесточили экспортные ограничения против России

США вновь ужесточили ограничения по экспорту в отношении поставок в Россию. Об этом пишут «Известия».

Новые правила касаются выдачи лицензий на экспорт в Россию, КНР и Венесуэлу товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Так, в список перечислены десятки новых позиций из сфер приборо- и машиностроения, телекоммуникаций, программного обеспечения и технологий, в том числе космических (за исключением необходимых для работы МКС), а также сенсоры, лазеры и другое оборудование. Для вывоза такой техники потребуется особое разрешение американских властей, передает РИА «Новости».

Свое решение о введении новых правил для таких поставок Бюро промышленности и безопасности объяснило тем, что страны вроде России и Китая часто применяют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей, что затрудняет идентификацию конечного пользователя для американских компаний.

© «Вечерние ведомости»

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