В Минтрансе рассматривают возможность начать полёты в Турцию с 15 июля

14:09 | 30.06.2020

Российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения со странами СНГ и Турцией. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Евгений Дитрих, передает РБК. «Возможно, мы сможем начать туда перелеты раньше, чем общую международку», — сказал он.



Ранее сообщалось, что Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля, ожидается ответ Москвы, отмечает russian.rt.com. «Мы по этому поводу думаем», — сказал Дитрих.

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