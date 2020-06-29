Глава Минпросвещения России назвал дату начала учебного года

13:55 | 30.06.2020

Глава Минпросвещения России Кравцов заявил, что школы в стране начнут работу в обычном очном режиме с 1 сентября. Он добавил, что заявил, что с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией меры по эпидемиологической защите будут усилены.



Ранее глава Роспотребнадзора Попова заявила, что российские школы откроются для учеников в начале сентября. По ее словам, с высокой долей вероятности к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года, отмечает lenta.ru.

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