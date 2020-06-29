Россия и мир
12:39 | 30.06.2020
Фото: ФСБ РФ
Во Владикавказе сотрудники ФСБ предоствратили теракт
По информации ФСБ задержанный 1990 года рождения готовился к взрыву бомбы у административного здания во Владикавказе. После этого он планировал уехать на Ближний Восток, чтобы воевать за «Исламское государство».
У подозреваемого обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства и переписку с находящимися за границей боевиками.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». Также решается вопрос о дополнительном возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 205 УК РФ «Покушение на террористический акт».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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