Во Владикавказе сотрудники ФСБ предоствратили теракт

12:39 | 30.06.2020

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», готовившего теракт во Владикавказе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение спецслужбы.



По информации ФСБ задержанный 1990 года рождения готовился к взрыву бомбы у административного здания во Владикавказе. После этого он планировал уехать на Ближний Восток, чтобы воевать за «Исламское государство».



У подозреваемого обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства и переписку с находящимися за границей боевиками.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». Также решается вопрос о дополнительном возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 205 УК РФ «Покушение на террористический акт».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»