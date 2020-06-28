По данным ЦИК, явка на голосовании по поправкам к Конституции достигла 37%

16:07 | 29.06.2020

К 29 июня явка на голосовании по поправкам к Конституции достигла 37,2%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева. Данные учитывают и очное, и электронное голосование. «37,2% избирателей проголосовали, это 40 млн 415 тыс. человек», — сказал Булаев.



Накануне общая явка с учетом проголосовавших дистанционно составляла 28,26%.



Как напоминает РБК, голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, оно завершится 1 июля.

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