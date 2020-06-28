В Роскосмосе объяснили высокую стоимость ракеты тяжёлого класса «Ангара»

12:53 | 29.06.2020

Стоимость каждой ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5» для Минобороны России в рамках контракта составила менее 5 млрд рублей. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роскосмоса.



Ранее РБК сообщило, что цена одной ракеты составляет семь миллиардов рублей. Как следует из пояснений к бухгалтерской отчетности Центра им. Хруничева за 2019 год, себестоимость «Ангары» составляет 7 млрд руб.



Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. Таким образом, «Ангара» оказалась дороже «Протона» в три раза.



В Роскосмосе отметили, что высокая стоимость ракеты «Ангара-А5» объясняется её сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением. Подчёркивается, что после запуска серийного производства замкнутого цикла себестоимость изделия снизится. Так, к 2024 году она должна составить 4 млрд руб.

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