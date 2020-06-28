Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года

12:47 | 29.06.2020

Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф, передает Вести.ру.



«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а её тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60—62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — заявил Греф.



При этом Греф допускает колебания курса рубля из-за второй волны пандемии, но «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом».

© «Вечерние ведомости»