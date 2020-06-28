В Пакистане вооружённые люди атаковали здание фондовой биржи

11:46 | 29.06.2020

Фото: vesti.ru

Утром 29 июня люди, вооружённые автоматами и гранатометом, атаковали здание фондовой биржи в пакистанском Карачи. Как сообщает Geo News, они подъехали к главному входу к бирже на автомобиле, открыли беспорядочную стрельбу и стали штурмовать здание.



В результате произошедшего погибли как минимум два человека и ещё трое получили ранения. В здании возникла паника. Персонал биржи эвакуировали через чёрные ходы.



Все четверо нападавших были убиты полицией и военными, прибывшими на место преступления. В настоящее время район места инцидента оцеплен правоохранительными органами.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»