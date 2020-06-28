У жителей РФ началась четырёхдневная рабочая неделя

11:22 | 29.06.2020

Рабочая неделя, начавшаяся в России 29 июня, вновь будет сокращённой. Нерабочим днём объявлена среда, 1 июля. В этот день пройдет голосование по поправкам к Конституции. Информация об этом размещена на сайте Роструда.



Как отмечает russian.rt.com, день голосования будет нерабочим днём, за который полагается двойная оплата. Люди, которые в день голосования не будут работать, не потеряют в зарплате за июль.

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