В мире от COVID-19 умерли свыше полумиллиона человек

10:35 | 29.06.2020

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В мире от новой коронавирусной инфекции умерли свыше 500 тысяч человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.



Число подтверждённых случаев инфицирования по всему миру превысило 10 миллионов 145 тысяч. Более 5,1 миллиона человек выздоровели.



На первом месте по заболеваемости находятся США. Там зарегистрированы более 2,5 миллионов случаев заражения COVID-19. Свыше 125 тысяч человек умерли.



На втором месте по заболеваемости находится Бразилия (1,3 миллиона заболевших, 57 тысяч умерших), а на третьем – Россия (634 тысячи заболевших, девять тысяч умерших).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»