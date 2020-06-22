Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина в прямом эфире

12:46 | 23.06.2020

Грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о Путине. В эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния перешел на русский язык и обругал президента РФ.



В ходе программы, говоря еще на грузинском языке, Габуния заявил, что находится на поле боя и использует свое оружие — слово. Также журналист назвал себя «солдатом слова» и указал, что не боится смерти. По его словам, он не сомневается в том, что россиянин, о задержании которого объявила Служба государственной безопасности Грузии, готовил покушение на него по указанию Кадырова, сообщает РБК. После этого уже по-русски Габуния обругал Путина.



Как напоминает РИА «Новости», на грузинские силовики сообщили о задержании россиянина за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Глава телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия после этого сообщил, что целью задержанного был именно Габуния, а также сказал, что подготовкой спецоперации занимался Кадыров. По словам Гварамии, убийство планировал уроженец Ингушетии Васамбек Боков.

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