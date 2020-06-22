В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в европейской части России

11:30 | 23.06.2020

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и других регионах западной половины европейской части страны с пятницы, 26 июня, ожидается жара. По прогнозу синоптика, температура в этой части страны повысится до плюс 31 градуса, что будет на 4–5 градусов выше нормы, передает РБК. Специалист объяснил, что перемена погоды связана с изменением циркуляции в атмосфере.

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