По словам ученых, созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

16:44 | 22.06.2020

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург, передает russian.rt.com.



По его словам, препарат использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, которые кодируют белок «короны» у коронавируса. Вакцину будут вводить человеку два раза. Один и тот же ген вводится на разных носителях, что позволит получить защитный протективный иммунитет, причем на увеличенный период времени.



Гинцбург также заявил, что для начала массовой вакцинации населения от COVID-19 может потребоваться до 70 млн доз препарата.

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