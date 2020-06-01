Сотрудники ФСБ задержали в Курской области главу отдела полиции за госизмену

16:35 | 22.06.2020

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.



По данным силовиков, его привлекло «к конфиденциальному сотрудничеству» одно из подразделений Службы безопасности Украины, полицейский «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну». Ему может грозить до 20 лет заключения.

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